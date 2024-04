Concessioni balneari - lo stop del Consiglio di Stato alle deroghe | Subito le gare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Le proroghe volute dal governovanno immediatamente disapplicate e i Comuni devono mettere quanto prima a gara le spiagge. Ildi, con la sentenza 03940/2024, pubblicata oggi e decisa dalla VII sezione il 12 marzo, stabilisce che il termine ultimo della deroga è quello del 31 dicembre scorso, 2023, e si appella ai «ai principi della Corte di Giustizia Ue» affinché venga data applicazione «alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale». La decisone dei giudici arriva sul ricorso del 2023 di un proprietario di uno stabilimento balneare a Rapallo, in provincia di Genova. Il governo Meloni a gennaio aveva inviato una lettera alla Commissione Europea per spiei motivi del rinvio dell’applicazione ...