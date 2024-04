Concertone - occhi puntati su lavor - giovani ed Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Le prove vanno avanti a ritmo sostenute, i tecnici mettono a punto gli ultimi rit, si incrociano le dita perché la pioggia non funesti la giornata e gli oltre 50 artisti in cartellone sono pronti a salire sul palco deldel Primo Maggio al Circo Massimo, che per la prima volta ospita la manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany. La linea artistica si sviluppa intorno al concept "Ascoltiamo il Futuro #1M2024", per raccontare il presente e il futuro, in musica e non solo. Perché la musica, come è stato più volte sottolineato anche questa mattina nel dietro le quinte del concerto, è ed è sempre stato veicolo per trasmettere messaggi importanti. All'esordio da conduttori Noemi ed Ermal Meta. "Spero di essere all'altezza - dice Noemi, emozionata ed orgogliosa, che ha preparato anche un discorso sulla violenza sulle ...