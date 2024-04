Concertone del 1 maggio | gli ospiti - orari e tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Preparativi frenetici e grande attesa per l’evento musicale più atteso dell’anno: il Concerto del Primo, promosso da CGIL, CISL e UIL, si terrà per la prima volta al suggestivo scenario del Circo Massimo a Roma. Un’ occasione imperdibile, come sempre a ingresso gratuito, che promette di regalare emozioni uniche agli spettatori presenti.L’evento avrà inizio alle ore 13:15 con un’apertura condotta da Big Mama, in esclusiva su Rai Play, per poi entrare nel vivo con la presentazione della coppia artistica Ermal Meta e Noemi. 1o e scaletta Il concerto, trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, avrà inizio alle 15:15 e si protrarrà fino alle 00:15, con una breve pausa dalle 19:00 alle 20:00 per i telegiornali. La scaletta prevede la partecipazione di circa 50 artisti rappresentativi della ...