Como-Cittadella - Serie B | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

Ascoli-Cosenza è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 15:00: probabili formazioni , pronostici , diretta tv e streaming . L’Ascoli è vivo: dopo quattro giornate senza vittoria sabato scorso i marchigiani hanno portato via tre punti vitali da Terni al ... Continua a leggere>>

DAZN, 34esima di serie A: crollano di 1,3 milioni i telespettatori - DAZN, 34esima di serie A: crollano di 1,3 milioni i telespettatori. Da stasera, anche in chiaro in Tv, le semifinali delle Coppe Europee ...

Continua a leggere>>

Malore per Cateno De Luca in diretta Facebook durante un comizio a Messina, ricoverato in ospedale: il video - Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha avuto un malore durante un comizio a Messina, andato in diretta anche su Facebook: è stato ricoverato in ospedale per accertamenti ...

Continua a leggere>>

L'attore è tornato alla carica dopo che il video dello scontro è stato mostrato in diretta su Canale 5 - è tornato all'attacco del programma in una diretta social: "Hanno provato a corrompermi, mi hanno fatto tre offerte, fino a 30 mila euro, le ho rifiutate. Ora vi spu*tano a tutti. Questa è corruzione" ...

Continua a leggere>>