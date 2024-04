Comitati e associazioni fanno ‘rete’ No corale al progetto del biodigestore

(Di martedì 30 aprile 2024) La rete dellee deicontrari alCermec conferma le proprie convinzioni a seguito del seminario online dei giorni scorsi con Gianni Tamino, già professore di biologia e di fondamenti di diritto ambientale dell’Università di Padova e membro del comitato tecnico scientifico dell’associazione internazionale Medici per l’ambiente ISDE. Un incontro in rete a cui hanno partecipato numerosedi cittadini provenienti da tutta Italia uniti dal tema. La rete deiapuana ha posto l’accento suldell’impianto Cermec evidenziando la "necessità di acquisire consapevolezza e di demistificare quella che è la narrazione istituzionale sui biodigestori e di chi ha interesse - più o meno consapevolmente - a ...

