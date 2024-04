Come l’Italia intende integrare l’AI in ambito sanitario

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel monografico di oggi abbiamo parlato dell’approvazione, da parte del Parlamento Europeo, dell’accordo interistituzionale relativo allo Spazio Europeo dei dati sanitari. Una piccola rivoluzione per quel che riguarda la Sanità continentale e i cittadini degli Stati membri, in un ecosistema che ha sempre meno confini. Cosìlo sviluppo di nuove tecnologie destinate alla medicina e alla ricerca,l’intelligenza artificiale. E, in attesa dei passaggi parlamentari (che potrebbero apportare delle modifiche al testo), la scorsa settimana è stato approvato il cosiddetto ddl AI che va a toccare anche la Sanità. LEGGI ANCHE > È in arrivo la cartella clinica elettronica, disponibile in tutta l’UE Nel testo – lo schema del disegno di legge sull’intelligenza artificiale -, ci sono alcuni articoli dedicati a ddl AI e Sanità. In ...