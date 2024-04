Come finisce Mistero a Crooked House e chi è l’assassino - nel film

(Di martedì 30 aprile 2024) Ilcon la rivelazione che Josephine è: ha ucciso Aristide per aver interrotto le sue lezioni di danza,scopre Sophia leggendo il suo diario. Aveva anche inscenato la sua caduta dalla casa sull’albero, avvelenato la tata (che aveva iniziato a sospettare di lei) e falsificato le lettere d’amore di Brenda. Edith aveva capito che Josephine era l’assassina e aveva inventato una falsa confessione per scagionare Brenda e Laurence e per risparmiare a Josephine una vita in un istituto psichiatrico. Mentre Charles e Sophia li raggiungono, Edith esce con l’auto dal bordo di una cava e sia lei che Josephine muoiono. Ciò che precede la conclusione del, tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie del ...

Il Paradiso delle Signore si avvia al finale dell'ottava stagione . Le ultime tre puntate andranno in onda martedì 30 aprile, giovedì 2 maggio e venerdì 3 maggio alle ore 16:00 su Rai1. Le anticipazioni e Come finisce la serie con Alessandro Tersigni.

L'Agnello film di Rai 5: trama e finale L'Agnello è un film di Rai 5 del 2019 diretto da Mario Piredda, prodotto da Rai Cinema e uscito in ritardo nel 2020 a causa della pandemia. Il thriller è ambientato in Sardegna, esattamente a Supramonte di Urzulei. La storia parla in breve di Anita, una ...

Quando finiranno i lavori in viale Campania (non oggi) e come riaprirà la strada - Viale Campania: il cantiere è ormai ultimato, ma bisognerà ancora attendere prima di riaprire la strada al traffico. Anche se, probabilmente, non sarà una riapertura totale. Lo ha spiegato ieri sera, ...

come finisce Viola come il Mare 2 stagione, riassunto spoiler prima parte: chi è il padre di Viola Vitale - come finisce Viola come il Mare 2 stagione: chi è il padre di Viola Vitale Viola come il Mare 2 riassunto prima parte, spoiler prime 3 puntate ...

