Colpo di scena con Lopetegui

Corriere della Sera: “Conte e Motta destini incrociati” - L'edizione odierna del Corriere della Sera si è occupata del futuro dei due tecnici tra i più ambiti in Italia, nel mirino anche del Milan ...

Milan, su lopetegui hanno vinto i tifosi: dopo il no allo spagnolo ci sono De Zerbi, Fonseca e Van Bommel in corsa - Non sarà lopetegui il nuovo allenatore del Milan dopo la rivolta social dei tifosi contro lo spagnolo. La società valuta un poker di nomi per il post Pioli ...

lopetegui al Milan, colpo di scena: dall’Inghilterra la notizia che cambia tutto - lopetegui al Milan: lo spagnolo è il prescelto dalla dirigenza rossonera ma tutto può cambiare: dall'Inghilterra la notizia che spiazza tutti ...

