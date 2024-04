Colpo all’ufficio postale - rapinati due clienti in fila

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono presentati in quattro armatidi Giugliano (Napoli): prima hanno rapinato un uomo inallo sportello per un versamento e successivamente un pensionato anch’egli inper fare un’operazione. Quindi hanno fatto perdere le loro tracce. Da quantificare la somma sottratta. Il tutto si è svolto in maniera molto rapida senza che siano stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dele identificare i rapinatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giugliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

