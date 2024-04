Colpito un aeroporto a Krasnodar e i sistemi dell' antiaerea russa in Crimea Situazione al fronte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Subito dopo l'arrivo dei primi missili tattici statunitensi ATACMS dagli Stati Uniti, gli Ucraini hanno intensificato notevolmente gli attacchi aie ai siti'aviazione. E ora si intravede sempre più chiaramente la strategia che c'è dietro questi raid... Intanto laal, dove i russi nel settore nordest di Avdiivka, a quanto pare abbiano trovato il punto debole'esercito di Kiev, rimane critica ed è ormai una corsa contro il tempo per le munizioni USA che si stanno dirigendo finalmente verso l'Ucraina.