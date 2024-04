Colico - risse e aggressioni | chiuso un bar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – Su ordine del Questore, al termine di svariati episodi di pericolo per la sicurezza pubblica, comee pestaggi, è stata disposta la chiusura per trenta giorni di un bar di. Una decina di giorni fa un gruppo di avventori si era preso a pugni in mezzo alla strada: è stato solo l’ultimo episodio in cui erano intervenuti i carabinieri di, che hanno proposto l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, eseguita ieri. In passato lo stesso bar era stato già sottoposto a simili provvedimenti di sospensione, in quanto ritenuto luogo critico per la sicurezza. Lo stesso locale è stato anche oggetto di vari controlli di natura amministrativa.