Coldiretti festeggia 80 anni - Masiello | Ora una nuova sfida all’Europa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCelebrato stamani l’80°versario dellaa Benevento presso la sede del Cecas sulla via dei Due Principati, la stessa location che ha ospitato nei giorni scorsi la seconda Edizione di CampaniAlleva. La scelta non è stata casuale perché, dopo il formidabile successo conseguito dalla kermesse della zootecnia sta e regionale, sotto gli stessi padiglioni è stato celebrato con sano orgoglio un compleanno di una organizzazione che ha dato moltissimo al territorio, agli operatori, all’agricoltura ed all’economia nazionale. Come ha rimarcato il Vice Presidente nazionale Gennaro, laha lavorato per la dignità e la difesa di tutti gli operatori del settore, ma anche per l’agricoltura riuscendo a tirarla fuori dalle secche in cui era caduta a seguito ...