Coca dall’Ecuador tra le banane e marijuana dal Canada tra ceci

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiErano stati nascosti in due container che trasportavano un carico dii 219,14 chilogrammi diina provenienti da Guayaquil, in Ecuador, sequestrati nel porto di Salerno, a bordo della motonave “Victoria L” tra il 29 e il 30 marzo 2023. Il Ros e la Guardia di Finanza ne hanno scovato 171,84 chili in un primo container e altri 47,30 nel vano motore di un altro container. Il carico di– e diina – doveva essere prelevato grazie a delle ditte autorizzate a operare nel porto di Salerno e trasportato in una località sicura. Una parte del carico, infine, era destinata alla ‘ndrangheta, precisamente alla cosca degli Alvaro. I 1168 chilogrammi disequestrati sempre nel porto di Salerno il 21 aprile 2023 erano stati stipati in un container che trasportava ...