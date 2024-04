(Di martedì 30 aprile 2024) Negramaro in vetta alladicon “Luna Piena”, sul podio anche Marlene Kuntz con Elisa ed Enrico Nigiotti Lo scorso 19i Negramaro hanno lanciato il nuovo singolo “Luna piena“. Ha conquistato ladidedicata alla miglioredel momento e rappresenta il primo estratto del nuovo progetto discografico. “Siamo stati a Berlino nel tempio dei giganti, gli Hansa Studios, per ricominciare tutto, con nuovae un nuovo album. Sarà un progetto pieno di vita, zeppo di amici che ci hanno accompagnato in questo viaggio e siamo certi che lo amerete quanto noi” ha dichiarato il gruppo sul proprio canale Instagram. Sarà protagonista questa estate con la tournée negli stadi a partire dal 15 giugno allo Stadio ...

Benvenuti nella rubrica dedicata all’ Oroscopo settimanale di Paolo Fox. Scoprite come sarà la vostra settimana, leggendo le seguenti previsioni astrologiche dal 29 aprile al 5 maggio 2024 su amore e lavoro. È disponibile anche il responso degli astri in merito alla classifica riguardante i dodici ... Continua a leggere>>

Di seguito la Classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 22 aprile al 28 aprile . 1 CHALLENGERS Regia di Luca Guadagnino Con Josh Habib, Darnell Appling, Faye Mbo, Joe Curtin Genere Drammatico Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 131 min 2 BACK TO ... Continua a leggere>>

classifica musica italiana aprile 2024: la top 10 del mese - Negramaro in vetta alla classifica di aprile con "Luna Piena", sul podio anche Marlene Kuntz con Elisa ed Enrico Nigiotti ...

Continua a leggere>>

Anticipazioni Le Iene, l’ospite di stasera 30 aprile: Marcello Cesena - Le Iene su Italia 1 torna oggi, 30 aprile, alle 21:25 con Veronica Gentili e Max Angioni. Focus sul Ponte di Messina e il caso di Alessia Pifferi ...

Continua a leggere>>

Dal comando della Stazione spaziale internazionale nel 2019 al Texas Ironman. Luca Parmitano racconta la sua esperienza - Ore 6:40 di sabato 27 aprile. Sulla battigia del lago che prende il nome dalla ... Il tutto in 10 ore, 8 minuti e 9 secondi per un 241º posto in classifica generale. Niente male per un astronauta ...

Continua a leggere>>