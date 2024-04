Classica di Francoforte 2024 - finisseur protagonisti su un percorso insidioso? Rota e Ciccone ci provano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) Mancano circa ventiquattro ore alla partenza delladi, la Eschborn-Frankfurt giunge quest’anno alla 61a edizione e si corre come da tradizione il giorno del primo maggio.che sarà ancora, con salite soprattutto concentrate nella prima parte. Si parte con l’ascesa del Feldberg (11,1 km al 4,8%) che sarà raggiunto dopo 46 km di corsa. Successivamente una serie di sali e scendi e sarà affrontata per ben tre volte la salita del Mammolshain (2,4 km al 7,7%) prima di affrontare il Feldberg da un altro versante (8 km al 5,9%). Non ci saranno difficoltà altimetriche negli ultimi 35 chilometri, quindi l’arrivo si presta a più di un’interpretazione. Lo scorso anno vinse il danese Soren Kragh Andersen in uno sprint ristretto di dieci corridori, ma fecero un’ottima ...