Cinema Astra Napoli presenta il film documentario La Giunta

(Di martedì 30 aprile 2024) Venerdì 3 maggio alle ore 19 al, via Mezzocannone il“La” Il«La» di Alessandro Scippa, sulle amministrazioni comunali napoletane con sindaco Maurizio Valenzi, ritorna ail 3 maggio, alle ore 19, nell’ambito di «Doc – Viaggio neldel reale» (la rassegna curata da Arci Movie) alAcademyin via Mezzocannone. Alla proiezione saranno presenti il regista, la produttrice Antonella Di Nocera e Lucia Valenzi Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Pubblicato il 26 Aprile, 2024 A tutta velocità con un bolide. Infischiandosene del limiti, del codice della strada, con tanto di cellulare in mano per filma rsi. L’ennesima grottesca, pericolosa esibizione sui social a Napoli denunciata pubblicamente. Il video è stato condiviso dal deputato ... Continua a leggere>>

CDS - napoli, Kvaratskhelia verso il rinnovo, da trovare l'intesa sulla clausola rescissoria - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul possibile rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del napoli: "Nei meandri della presentazione del film dello scudetto, sarà affrontato ...

Continua a leggere>>

Negli UCI Cinemas arriva l’anteprima di Sarò con te - UCI Cinemas porta in sala Sarò con te, il film diretto da Andrea Bosello, che racconta la conquista del terzo scudetto del napoli.

Continua a leggere>>

Ciro Priello ospite al Comicon per raccontare la sua esperienza di doppiatore nel film IF - Ciro Priello dei The Jackal partecipa al Comicon raccontando al pubblico del suo lavoro come doppiatore per il film IF- Gli amici immaginari ...

Continua a leggere>>