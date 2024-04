Cina | Zhejiang - antica citta’ d’acqua si reinventa per accogliere turisti 1

(Di martedì 30 aprile 2024) Jiaxing, 30 apr – (Xinhua) – L’area storica di Yuehe a Jiaxing, nella provincia orientale cinese dello, che si estende su una superficie di 90.000 metri quadrati, potrebbe risalire alle dinastie Ming e Qing (1368-1911). Con il Gran Canale di Pechino-Hangzhou, il fiume Waiyue e il fiume Liyue che la attraversano, l’area e’ la piu’ completa e la piu’ grande area storica della, in grado di mostrare al meglio le caratteristiche residenziali e culturali delladi “Jiangnan”, la regione panoramica a sud del fiume Yangtze. Dal 2003 sono state adottate diverse misure per ripristinare la prosperita’ dell’area. Piu’ di 80.000 metri quadrati di edifici residenziali tradizionali sono stati restaurati in stile tradizionale e si e’ sviluppata un’industriaca ...

