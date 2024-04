Cina | Shenzhou-17 si separa da combinazione stazione spaziale - inizia viaggio di ritorno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) Jiuquan, 30 apr – (Xinhua) – Il veicolocinese con equipaggio-17 si e’to dalladelladel Paese alle 8:43 di questa mattina (ora di Pechino), secondo la China Manned Space Agency (CMSA). I tre astronauti a bordo, Tang Hongbo, Tang Shengjie e Jiang Xinlin, stanno tornando sulla Terra dopo essere rimasti in orbita per circa sei mesi. La CMSA ha dichiarato che prima dellazione, l’equipaggio, con l’assistenza del personale di terra, ha portato a termine diversi compiti, come l’impodello stato delladella, l’elaborazione e la trasmissione dei dati sperimentali e il trasferimento dei rifornimenti ...