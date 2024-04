Cina | PMI manifatturiero in calo ad aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) Pechino, 30 apr – (Xinhua) – I dati ufficiali oggi hanno mostrato che l’Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settoredellasi e’ attestato a 50,4 in, inrispetto ai 50,8 del mese scorso. Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore riflette una contrazione. La lettura del PMIha mantenuto l’espansione per due mesi consecutivi, indicando la continua ripresa del settore, ha dichiarato Zhao Qinghe, statistico senior dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Zhao ha dichiarato che la produzione delle imprese ha accelerato e l’indice di produzione e’ aumentato di 0,7 punti, raggiungendo 52,9, il valore piu’ alto dall’2023. La domanda del mercato ha continuato a espandersi, ha ...