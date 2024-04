Cico e Cica sono tornati a Carpiano In streaming la cova delle uova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Legneritornate sulla torre-faro di, hanno deposto lee aspettano i loro piccoli. E l’attesa sarà in diretta. Sarà infatti possibile seguire sul web le giornateduegne., legne simbolicamente adottate dalla Città metropolitana di Milano, erano state protagoniste nella primavera 2023 di un contest realizzato prima nella scuola primaria di, che attraverso i alunni e le sue alunne aveva individuato una rosa di nomi, e quindi via social proprio per trovare loro un nome. Un gioco che era stato pensato per coinvolgere cittadini e cittadine di tutte le età in una bella iniziativa che vede ...