Ciclismo | prima vittoria nei dilettanti di Piras al Castello di Albola

(Di martedì 30 aprile 2024) Radda in Chianti,30 aprile 2024 – Dopo 4 anni e mezzo il ventiduenne brianzolo Andreadella Named Sport M.I. Impianti diretto da Paolo Riva, ha colto in Toscana sul traguardo deldinei pressi di Radda in Chianti, lada dilettante Under 23 con un allungo nel tratto più duro della salita finale che portava al traguardo.ha trascorsi da brillanti protagonista come allievo e come juniores, ha indossato anche la maglia azzurra, ma nei tre anni con la Beltrami TSA non aveva colto che sporadici piazzamenti. In questo 2024 è passato alla Named Sport M.I.Impianti e già sabato scorso nella Giro della Franciacorta era andato bene conquistando il quinto posto. La gara che ha vinto era la terza ed ultima del Trittico Regionale allestito dalla Pol. ...