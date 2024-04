Ciclismo De Stefano e Menici a segno al memorial Bacci a Perignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Due belle gare giovanili riservate agli esordienti del primo e secondo anno hanno caratterizzato la giornata ciclistica aorganizzate dal Gruppo Staffette Capannolese. In palio il primoFabiocon la presenza complessivamente di 80 esordienti. Nella gara del primo anno un bel duello in volata tra due 13enni pisani bravi e brillanti in questa prima parte della stagione. Ha prevalso questa volta Diego Deportacolori del GS Butese nei confronti di Marini della Coltano Grube Costruzioni già vincitore di 5 gare. La volata finale al termine dei 21 km è stato l’elemento tecnico di rilievo della gara. Deha saputo imporre il suo rush cogliendo la bella vittoria e confermando le sue doti. Bravo anche Marini e terza posizione per Filippo Cantini dell’Empolese. Quindi ...