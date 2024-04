Ci alleneremo al top tutta la settimana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Torna a vincere in trasferta e sale a quota 50 il GhiviBorgo, che si riporta al settimo posto, con tutte le intenzioni di chiudere il campionato in questa ottima posizione di classifica. I ragazzi di Nico Lelli, che cambia schieramento e fa debuttare l’attaccante esterno Cristofani, giocano una gara di sostanza a Cenaia, contro il già retrocesso fanalino di coda, non concedendo niente all’avversario e mettendo a segno tre reti, che indicano chiaramente la disparità dei valori in campo: "Non era facile - puntualizza il tecnico - affrontare questo tipo di partite non è mai facile, la squadra può inconsciamente sottovalutare l’impegno. Niente di tutto questo per il GhiviBorgo, fatto di un gruppo che si allena costantemente al massimo e che vuole ottenere risultati sempre migliori. In avvio non siamo andati bene, siamo partiti con un 3-4-3 che non mi ha soddisfatto. Poi siamo passati ad un ...