Choc a Brindisi | vino nel biberon del latte - bimbo di 4 mesi in coma etilico

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Un errore drammatico ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Nella giornata di ieri auna madre avrebbe diluito ilin polvere nele non nell’acqua e la bevanda sarebbe stata interamente ingerita dal figlio, un neonato di appena 4che ora è finito in. I fatti Secondo quanto riportato da Repubblica, la donna avrebbe commesso un fatale errore nella preparazione dele ilsarebbe stato usato per diluire ilin polvere. Il piccolo avrebbe bevuto tutta la porzione die solo in un secondo momento la madre si è accorta del tragico errore. Ha quindi immediatamente portato il piccolo all’ospedale Perrino di ...

