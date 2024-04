Chi è Mamuka Jugeli - il procuratore di Kvaratskhelia

(Di martedì 30 aprile 2024) Il lungomare di Napoli è il posto doveriesce a rilassarsi di più. Quando viene in Italia, l`agente difa spesso...

Dopo Osimhen il Napoli rischia di perdere un altro top player - Non vuole lasciarlo andare e lo dice chiaramente. Aurelio De Laurentiis intende fare di Kvicha Kvaratskhelia un perno inamovibile del Napoli anche per la prossima stagione. E, al georgiano che, in cas ...

Continua a leggere>>

Mezi: “Vi dico chi prende Osimhen. Napoli su due difensori. E su Kvara…” - Importanti indiscrezioni di calciomercato sul Napoli sono state rivelate dal procuratore sportivo Serxhio Mezi durante un’intervista a 1 Station Radio. Osimhen verso il PSG Mezi ha affermato di sapere ...

Continua a leggere>>

Agente di Kvara in città per discutere il rinnovo: questa la prima offerta di ADL - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, jugeli mamuka, agente di Kvara, è arrivato a Napoli e aspetta solo la chiamata di ADL per cominciare a trattare il rinnovo del suo assistito ...

Continua a leggere>>