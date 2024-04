Chi è Alberto Salerno - il marito di Mara Maionchi che lei risposerebbe

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 30 aprile 2024)è uno dei più importanti parolieri della musica italiana. E dal 1976, solo otto mesi dopo il loro primo bacio, è anche ildi, vulcanica produttrice discografica e personaggio televisivo. Nasce a Milano il 30 dicembre del 1949, sotto il segno del Capricorno. Suo padre, Nisa, nome d’arte di Nicola, ha firmato grandi successi della musica leggera, come Un ragazzo di strada, Non ho l’età e Tu vuò fa l’americano. Eredita quindi il talento del genitore, creando a sua volta delle grandi hit come Terra Promessa di Eros Ramazzotti, Io nascerò di Loretta Goggi, Donne di Zucchero, Io vagabondo dei Nomadi e Avevo un cuore di Mino Reitano, scritto quando aveva solo 18 anni. Assieme alla moglie ha prodotto gli album più celebri di Tiziano Ferro, tra cui ...