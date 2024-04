Champions League - Pavard presente all’Allianz Arena Non è l’unico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024) L’Inter ha vinto con largo anticipo il ventesimo scudetto. Archiviata anche la festa, Benjamine Yann Bisseck si sono dedicati qualche ora di pausa per fare una visita alla semifinale di. VACANZA – Archiviato lo scudetto e la seconda stella con l’Inter, Benjamine Yann Bisseck si stanno godendo qualche ora di svago dopo la concessione di Simone Inzaghi. I due hanno approfittato del post-sbornia della sfilata di domenica sera in Piazza Duomo, per fare tappa a Monaco di Baviera e guardarsi la semifinale di andata tra Bayern Monaco e Real Madrid in scena. La presenza di Benjaminfa anche sorridere visto che lo stesso difensore francese è proprio un ex giocatore dei bavaresi che adesso si giocano l’accesso alla ...