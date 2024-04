Champions League - oggi andata semifinale Bayern Monaco-Real Madrid | dove vederla in tv e streaming

Bayern Monaco-Real Madrid e Borussia Dortmund-Psg. Queste saranno le semifinali dell'edizione 2023/2024 della Champions League , con le gare di andata in programma tra il 30 aprile ed il 1 maggio e quelle di ritorno tra il 7 e l'8 maggio (tutte le partite si giocheranno alle 21). Bavaresi... Continua a leggere>>

Torna lo spettacolo della Champions League con la semifinale d’andata tra Bayern Monaco e Real Madrid: ecco tutte le indicazioni su come seguire in diretta tv in chiaro la sfida. Si prevede grande spettacolo nella massima competizione europea, con il remake della semifinale del 2018, che all’epoca ...

Continua a leggere>>