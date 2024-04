Challengers | la scena del bacio a tre non era in sceneggiatura

Challengers di Luca Guadagnino ha debuttato solo da qualche giorno nei cinema di tutto il mondo ma una scena del film è già diventata virale sui social media. Nonostante il film non abbia sequenze di sesso esplicito, c’è una scena di cui gli spettatori non riescono a smettere di parlare, quella ... Continua a leggere>>

La scena del bacio a tre in Challengers , laddove Art (Mike Faist ) e Patrick (Josh O’Connor) sfiorano simultaneamente il collo di Tashi (Zendaya), di cui entrambi sono invaghiti, per poi baciarsi a loro volta, non era prevista nello script originale ; lo conferma lo stesso Luca Guadagnino, regista ... Continua a leggere>>

In occasione dell’uscita statunitense di Challengers, il 26 aprile 2024 (in Italia il film è in sala dal 24) Zendaya ha condiviso sul proprio profilo Instagram, alcuni momenti del dietro le quinte delle riprese; fra tutti i – divertenti – contributi, spicca un video in cui i due protagonisti ...

Continua a leggere>>