(Di martedì 30 aprile 2024) Rispetto a aprile, a febbraio 2024 (ultimo dato provvisorio di Istat), il numero degli occupati in Italia è salito di 292unità; pertanto, quest'anno festeggiano il primoquasi 300in più. Lo sottolinea la, che sulla base dei dati Istat rileva che nell'aprile delgli occupati erano 23.481.000, a fronte dei 23.773.000 a febbraio 2024. Il 98% delle imprese ha meno di 20 addetti. Al netto deinel pubblico impiego, nelle Pmi lavora il 60% circa degli occupati. Se, a differenza dei dati provvisori, si prende in considerazione quelli ufficiali, nel, ricorda lacitando dati istat, gli occupati erano 23,6 milioni di unità, +471rispetto al ...

cgia, al 1 maggio sono 300 mila i lavoratori in più dal 2023 - Rispetto a aprile 2023, a febbraio 2024 (ultimo dato provvisorio di Istat), il numero degli occupati in Italia è salito di 292mila unità; pertanto, quest'anno festeggiano il primo maggio quasi 300mila ...

Continua a leggere>>

cgia, all'1 maggio sono 300 mila lavoratori in più dal 2023 - Rispetto a aprile 2023, a febbraio 2024 (ultimo dato provvisorio di Istat), il numero degli occupati in Italia è salito di 292mila unità; pertanto, quest'anno festeggiano il primo maggio 300mila lavor ...

Continua a leggere>>

Lavoro, cgia: 300mila occupati in più festeggiano il 1 maggio, è record storico - quest’anno festeggiano il 1° maggio quasi 300mila lavoratori in più dell’anno scorso. L’Ufficio studi della cgia, infatti, ricorda che nell’aprile del 2023 la platea degli occupati presenti in Italia ...

Continua a leggere>>