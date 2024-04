Cerimonie e danze tribali Lo Spirito del Pianeta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) CLUSONE (Bergamo) Dopo il successo dello scorso anno, torna a Clusone, in località La Spessa, Lodel, l’unico festival italiano etnico indigeno, in programma dal 5 al 23 giugno, che porta nella Bergamasca gruppi indigeni provenienti da tutto il mondo che si esibiranno in concerti e: gli indiani d’America Cree, i Pigmei delle foreste del Camerun, gli Indios del Brasile, formazioni folkloristiche dalla Mongolia, dalla Guinea, dal Messico, dall’Afghanistan, dall’Italia. Anche quest’anno è previsto l’allestimento di un villaggio di capanne attorno al fuoco sacro, dove avranno luogoe rituali legati alle varie tradizioni, anche religiose. Accanto verrà ricostruito un piccolo villaggio di tende tradizionali del nostro passato, con la presenza di numerosi artigiani, ...