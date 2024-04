Cerbaia in Promozione - che favola Una vittoria contro ogni pronostico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Una bellaa lieto fine. Il piccolo paese diVal di Pesa vince il girone C del campionato di Prima categoria e vola in. Dal 1946, anno di fondazione, ilnon era mai arrivato ined è un traguardo storico, un vero miracolo sportivo. Nell’ultimo turno di campionato ilha battuto, fra le mura amiche, l’Albacarraia e con una giornata di anticipo sale sul gradino più alto del podio. Al termine grande festa allo stadio e in paese tutto avvolto da bandiere, sciarpe e vessilli biancoazzurri. "La nostra affermazione - dichiara il presidente Luca Presciutti - è molto simile a quella del Leicester che alcuni anni fa ha vinto il campionato in Inghilterra sorprendendo tutti. Siamo riusciti a prevalere su società blasonate quali Calenzano, Quarrata, ...