CdS – Inter - l’incastro per Gudmundsson

(Di martedì 30 aprile 2024) 2024-04-30 11:33:07 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: MILANO – «Sento dire che avremo cinque attaccanti, ma io penso che, alla fine, ne avremo quattro». Tra le tante dichiarazioni a margine della lunga giornata di festa di domenica, ecco spuntare le parole di Ausilio. Insomma, a detta del direttore sportivo nerazzurro, allargare il reparto offensivo, almeno per il momento, non sembra una priorità. Una riflessione, comunque, è d’obbligo: non siamo nemmeno entrati nel mese di maggio e i piani possono sempre cambiare. Tanto più che qualche movimento attorno aè stato fatto, con tanto di studio per un’operazione in stile Frattesi. Ovvero prestito con obbligo di riscatto, con un giovane – Zanotti, ora al San Gallo, il nome in ballo – da girare al Genoa per finanziare lo stesso prestito. E anche i segnali provenienti ...