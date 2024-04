Castel Capuano | sorpreso con la droga | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 aprile 2024)con la. La Polizia di Stato arresta un 37enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Enrico de Nicola hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è allontanata frettolosamente.I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di due stecche di hashish del peso di 6 grammi circa e 270 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.Per tali motivi un 37enne algerino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Se ti ...