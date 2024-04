Castegnato e Breno si giocano tutto ai playout Il turno conclusivo deciderà la griglia spareggi

(Di martedì 30 aprile 2024) Gli appassionati che seguono il girone C di serie D sono chiamati a vivere 90’ di passione per conoscere il destino stagionale di Atletico. Le due “cugine“ sono già certe di doversi giocarenella temibile appendice dei, ma l’ultima giornatala loro posizione nelladegli-salvezza e, nello stesso tempo, sancirà se le due squadre di Brescia riusciranno ad evitare una sfida fratricida che si sta facendo sempre più probabile. Dopo le due sconfitte dell’ultimo, i camuni, che hanno dovuto dire addio alla speranza di acciuffare proprio nel tornoil Chions, precedono sempre di un punto i franciacortini, per una contesa che si sta trasformando in una sorta di sfida ...

Breno (Brescia) Il girone C di serie D è arrivato a tre giornate dalla conclusione della regular season e Atletico Castegnato e Breno , ormai, sono impegnate a preparare le migliori condizioni per i play out. Rimangono ancora a disposizione nove punti, in effetti, ma se lo spareggio-salvezza è già ... Continua a leggere>>

Breno (Brescia) Atletico Castegnato e Breno , le due bresciane inserite nel girone C di serie D, guardano all’impegno odierno, valido per la trentaduesima giornata, con il duplice intento di trovare la migliore collocazione nella griglia dei play out e cercare di evitare uno sgradito derby ... Continua a leggere>>

Serie D, risultati e classifica della 33°giornata: Campodarsego in zona playoff, la Luparense rinasce nel derby contro l'Este - Union Clodiense 76, Dolomiti Bellunesi 65, Treviso 60, Bassano 54, Campodarsego 50, Montecchio Maggiore 48, Este 48, Mestre 47, Adriese 47, Portogruaro 45, Monte Prodeco 45, Chions 43, Luparense 39, ...

Atletico castegnato e breno attese dai play out. Si profila uno spareggio bresciano per la salvezza - Atletico castegnato e breno si preparano per un importante match di Serie D, cercando di ottenere punti cruciali per evitare i play out e consolidare la propria posizione in classifica. Entrambe le sq ...

Troppe occasioni sprecate nel corso della stagione. Atletico castegnato e breno condannate ai playout - Il girone C di serie D si avvicina alla conclusione con Atletico castegnato e breno che si preparano ai play out. Il pareggio subito compromette le speranze di salvezza diretta per breno, che ora deve ...

