Casa - Salvini | entro maggio in Cdm piano per sanare irregolarità

(Di martedì 30 aprile 2024) Milano, 30 apr. (askanews) – “il mese diporterò in Consiglio dei ministri un provvedimento per regolarizzare etutte le piccoleinterne che ci sono dalle mura domestiche in modo tale che uno potrà pagare al Comune quello che deve pagare e tornerà proprietario delle sue mura”. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteodurante la presentazione del suo libro a Roma, con il generale Vannacci. “Solo quelle all’interno, non certo se uno si è fatto la villa…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

