Caryl Menghetti - la 46enne che ha ucciso il marito a coltellat - è in grado di affrontare il processo

Caryl Menghetti, 46 anni, lo scorso 26 gennaio ha ucciso il marito a coltellate nella loro villetta di Martinengo (Bergamo): poche ore prima era stata visitata in Psichiatria per via di alcuni pensieri ossessivi contro il marito. La donna ora si trova in una struttura protetta.Continua a leggere

