Caro Ferrara - la tua ode al furto è un’idiozia

(Di martedì 30 aprile 2024) Pur di difendere Fassino, l’Elefantino si è inventato un «diritto al taccheggio» (leggi: esproprio proletario) degno della peggiore tradizione comunista, a cui è tornato dopo la sbandata berlusconiana. Confessando di aver rubato pure lui, in gioventù, un libro.

Can Yaman e Francesca Chillemi presentano “Viola come il mare 2” - Dal 3 maggio su Canale 5 (e in anteprima su Mediaset Infinity) la nuova stagione della serie ...

"Che emozione rivedere la chiesa di San Paolo. I ricordi dell’infanzia" - Sono contenta di essere arrivata a vedere la chiesa San Paolo riaperta dopo troppi anni, una chiusura che era una ferita per ferrara. Grazie. a sinistra si è più intransigenti su certi temi, mentre ...

I fratelli, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti annunciano con profondo dolore la scomparsa del loro caro - I funerali avranno luogo domani, Venerdì 26 Aprile, partendo alle ore 15 dalla Camera Mortuaria dell' Ospedale di Bondeno per la Chiesa Parrocchiale di Vigarano Pieve, ove alle ore 15,30 sarà ...

