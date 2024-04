Carlo ha il cancro - condizioni di salute del Re | l’incontro con Harry

(Di martedì 30 aprile 2024) Che sia finalmente giunto il momento di un tentativo di riappacificazione tra Ree il suo secondogenito, il principe? La situazione è particolarmente tesa, soprattutto tra i due fratelli, ma lemediche del sovrano hanno giocato un ruolo chiave nel ritorno a palazzo del secondo figlio di Diana. Esisterebbe però una clausola da rispettare: porte chiuse per Meghan Markle. ReritrovaNo, il principenon farà ritorno nel Regno Unito per rivedere suo padre. L’occasione per organizzare questo viaggio dagli Stati Uniti è data dagli Invictus Games. Sua moglie resterà in California e ciò potrebbe essere anche per volere di Re. Il Daily Mail ha riportato come la presenza di Meghan Markle infastidirebbe il sovrano. Ecco il timore: la ...

Come sta Re Carlo III? Il sovrano si sta sottoponendo alle terapie per curare il cancro individuato all'inizio del 2024 dopo una procedura di routine alla prostata. A delineare un quadro più preoccupante di quanto non riportino le comunicazioni ufficiali è The Daily Beast: "Non va bene", ... Continua a leggere>>

Il Re è in lenta ripresa. Stando alle ultime notizie fornite da alcuni esperti Royal e confermate poi dal Palazzo, Carlo non sarebbe in grave pericolo come si era vociferato. La sua battaglia contro il cancro non è ancora giunta al termine e ci vorrà ancora del tempo prima della auspicata ... Continua a leggere>>

Come ha fatto una donna a Milano a bere detersivo per lavastoviglie al posto del vino e quali sono i rischi - È ricoverata in gravi condizioni al San carlo la 51enne italiana a cui è stato servito del detersivo per lavastoviglie al posto del vino ...

