(Di martedì 30 aprile 2024) di Andrea Aretini* Stupisce il riferimento di Roberto Sbragia e di Forza Italia alla Carta di Pisa, in riferimento alla candidatura nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra di Ilaria, detenuta in Ungheria, il cui presidente Orban da pochi giorni ha affermato di voler superare il modellodemocrazia liberale. Sarebbe superfluo, ma evidentemente non lo è, ricordare le modalità in cui sta avvenendo il processo, che ha tutto il sapore di un processo politico, di, portata in catene nelle aule giudiziarie. Il suo caso non ha nulla a che vedere con i principi, invece corretti e a cui rinnoviamo una convinta adesione,carta di Avviso Pubblico.Ilariaperché vogliamo liberarla dalla prigionia di uno stato che sfiora i confini dell’autoritarismo, ma non ...

"Candidiamo. salis per amore della libertà" - Ilaria salis, detenuta in Ungheria, candidata da Alleanza Verdi e Sinistra per difendere i valori democratici e i diritti in Europa.

Continua a leggere>>

Sondaggi, Ghisleri: quanto "pesano" Ilaria salis e il generale Vannacci - Nel giorno dell'annuncio della candidatura della premier Giorgia Meloni alle elezioni europee arriva il consueto sondaggio di Euromedia per ...

Continua a leggere>>

I dubbi degli elettori sul militare. salis candidata, il 60% contrario - Per un italiano su tre la vittoria del centrodestra in Basilicata non avrà effetti sul voto in Europa. FdI resta sopra il 27%, i dem superano il 20%, i 5 ...

Continua a leggere>>