Cancro per l’amianto - i vertici Rai a Di Mare | | Disponibili ad aiutarlo

(Di martedì 30 aprile 2024) La confessione di Franco Di, ex inviato di guerra della Rai, a Che tempo che fa ha scatenato le polemiche. "Ripugnante", ha definito il giornalista l’atteggiamento dei dirigenti Rai. Ieri Viale Mazzini ha precisato che l’ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi sono venuti a conoscenza solo l’altro ieri sera della vicenda di cui è rimasto vittima il conduttore, al quale "esprimono tutta la propria vicinanza umana e assicurano la lorotà a fare il possibile per consentirgli di ricostruire quanto da lui richiesto". Diha spiegato di essersi ammalato di mesotelioma, tumore dovuto alla respirazione del

