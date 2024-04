Camion cisterna con acido solforico si ribalta sulla Statale

(Di martedì 30 aprile 2024) La strada11 Padana superiore è stata chiusa ieri mattina alle 5 nel tratto tra Caravaggio e Mozzanica, per ilmento a lato della carreggiata di unacarico dipuro al 98%. Il conducente del mezzo non ha riportato ferite ed è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, ora presenti con il nucleo Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico) da Milano e Bergamo. Nell’incidente non c’è stato sversamento di liquido. Il contenuto dellaè stato travasato in un altro, operazione che ha richiesto diverse ore. Motivo per cui Anas ha chiuso la. Il mezzo pesante era diretto a una vicina ditta chimica. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

Caravaggio (Bergamo), 29 aprile 2024 – Incidente nella Bergamasca, questa mattina poco prima delle 5: un camion cisterna si è ribalta to in via Mozzanica a Caravaggio . Immediato l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, la partenza Nbcr (Nucleare, batteriologico, ... Continua a leggere>>

Un Camion cisterna si è ribalta to all'alba del 29 aprile a Caravaggio ( Bergamo ). Circa 270 quintali di acido solforico sono finiti in strada , illeso il conducente.Continua a leggere Continua a leggere>>

Incidente all’alba a Caravaggio ( Bergamo ), dove un Camion cisterna con 270 quintali di acido solforico si è ribalta to: strada chiusa , traffico in tilt Continua a leggere>>

Tamponamento tra due camion a Lavoria. Feriti e FiPiLi chiusa - Un camionista è gravemente ferito in un violento incidente con un'autocisterna sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Il conducente della cisterna riporta ferite lievi. La FiPili è stata chiusa tempo ...

Continua a leggere>>

cisterna, lo spartitraffico impossibile nella nuova piazza: bus costretti a salirci sopra - Sono in corso in piazza Salvo D’Acquisto i lavori per realizzare uno spartitraffico nell’area antistante la stazione ferroviaria. Questo ha comportato un restringimento della ...

Continua a leggere>>

Paura a Palma Campania nel deposito dei rifiuti: spari e camion in fiamme - Hanno usato la pausa pranzo per agire il più possibile indisturbati, mentre i capannoni erano pressoché vuoti. E in meno di un’ora hanno distrutto cinque camion, incendiandoli, ...

Continua a leggere>>