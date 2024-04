Cambia la Legge 104 | le novità da giugno con il nuovo decreto approvato

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024 numero 77 hain esame definitivo, l’ultimoattuativo delladelega in materia di disabilità (L. n. 227/2021), che inaugura alcuneper la104, il principale provvedimento sulla disabilità in Italia. Il testo, come rende noto la news pubblicata sul portale istituzionale del Ministro per le disabilità (“disabilita.governo.it”) definisce “la condizione di disabilità, introduce l’accodamento ragionevole, riforma le procedure di accertamento e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del Progetto di vita individuale e personalizzato”.Si tratta, ha spiegato il Ministro Locatelli, del “cuore della riforma” sulla disabilità che “semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile, ...