Calvisano strapazza 40-0 Monferrato Ultimo test contro l’Amatori MIlano

(Di martedì 30 aprile 2024) L’ultima trasferta della stagione regolare della serie A di rugby ha visto unin grande spolvero, che hannoto (40-0) l’Unione. Nell’ultima giornata i gialloneri cercheranno di cancellare i due punti che li separano dal Rugby Torino, quinto, ed ora guardano al match conclusivo col fanalino di coda Amatori&Union. "Vogliamo chiudere in bellezza il nostro campionato", spiega l’allenatore dei trequarti Mattia Zappalorto. L.M.

