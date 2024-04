Call of Duty Stagione 3 Furiosa – Tutto quello che c’è da sapere

(Di martedì 30 aprile 2024) Tante novità sono in arrivo perof, con il rilascio della, che promette di portare nuove esperienze di gioco, mappe avvincenti e tanto altro ancora. Ecco cosa aspettarci da questo grande aggiornamento che sarà disponibile il 1° maggio alle 18:00 su tutte le piattaforme. Avete già riscattato il Bundle GRATIS perofModern Warfare 3 e Warzone 2 con il PlayStation Plus? Nuove mappe e modalità multigiocatore Laintrodurrà nuove mappe e modalità multigiocatore per mantenere gli appassionati diofsempre impegnati. Tra le principali novità per MWIII, ci saranno due nuove modalità: Campo Minato e Scorta. In Campo Minato, i giocatori dovranno fare ...

