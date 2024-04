Calendario dei pagamenti Inps di maggio | dalle pensioni all’Adi - quando arrivano i soldi

(Di martedì 30 aprile 2024) Ecco le date deidi2024. Le date sono molte e riguardano una generalità di utenti, eterogenei per età e tipologia: si vaall’Assegno di inclusione (ex reddito di cittadinanza), dalla Naspi per i disoccupati al Supporto per la formazione e il lavoro. Pagamento2024 Come ogni mese, anche a2024 vengono pagate ledi anzianità, di vecchiaia, di invalidità e anche il cosiddetto Assegno sociale. L’1, Festa dei lavoratori, banche e uffici postali sono chiusi. Dunque il pagamento delleslitta a giovedì 2. Sempre giorno 2 vengono pagate anche leagli invalidi civili e le ...

L'Inps rende noto che è operativa la nuova funzionalità che permette a tutte le sedi sul territorio di procedere con la gestione delle domande per il Bonus Asilo Nido . Già in queste ore, assicura l'ente, sono state messe in pagamento le prime domande accolte. Lo riferisce una nota. «Ricordiamo ...

Dopo la grande preoccupazione dei genitori che attendevano con ansia il pagamento del bonus asilo nido , in regola fino al mese di dicembre 2023, ma che dall'inizio dell'anno non avevano visto ancora nessun accredito , finalmente arrivano notizie rassicuranti: l'Inps con una nota ufficiale ha ...

L' Assegno Unico e universale di aprile 2024 è in ritardo . Da giorni, molti segnalano sui social e all'Inps che i pagamenti non sono arrivati, nonostante la scadenza fosse il 19 aprile . Interpellato da Fanpage.it, l'Inps ha chiarito che c'è stato un lieve ritardo , ma i versamenti avverranno entro ...

Esodati Ama: 207 ex lavoratori senza reddito da novembre - La denuncia della Fp Cgil Roma Lazio: nonostante gli accordi con la municipalizzata gli ex lavoratori non hanno ancora ricevuto nulla ...

Continua a leggere>>

Esodati, il caso dell'Ama: 207 "pensionati" ancora senza reddito da novembre - I sindacati: "A novembre scorso 207 dipendenti di Ama, con i requisiti per andare in pensione entro i successivi cinque anni" Ancora sono senza reddito ...

Continua a leggere>>

Pagamento Pensioni maggio 2024: aumenti, cedolino e ultime novità - L’inps si prepara a erogare gli importi dei pagamenti delle pensioni di maggio 2024, anche se rispetto alla norma l’emolumento arriverà in ritardo di un giorno. Il cedolino è già disponibile per la co ...

Continua a leggere>>