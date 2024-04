Calciomercato - il Barcellona ci prova per Kvaratskhelia | la STRATEGIA del Napoli per il rinnovo

(Di martedì 30 aprile 2024) Le ultime sul futuro di Khvicha, attaccante georgiano del, nel mirino del. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, ilsarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro per Khvicha. Ilnon avrebbe però alcuna intenzione di cedere l’attaccante georgiano e per questo starebbe

Gazzetta - Rinnovo Kvara, l’agente chiede 5mln: ADL può offrire primo contratto di Osimhen - Potrebbero essere giorni importanti per la trattativa per il rinnovo di Khvicha kvaratskhelia. La Gazzetta dello Sport ... come da primo contratto di Osimhen. Il barcellona è in agguato e ha già ...

Continua a leggere>>

Il Roma - ADL tranquillo su kvaratskhelia: rinnovo vicino e c'è una novità sulla clausola - Per il futuro di Khvicha kvaratskhelia De Laurentiis non teme (quasi ... Dice di avere offerte dal barcellona, forse anche dal City. Si parla pure di Newcastle e Aston Villa. Si tratterebbe di ...

Continua a leggere>>

Napoli, il piano di ADL per il rinnovo di kvaratskhelia: occhio al Barca… - Visualizzazioni: 227 La fine del campionato si avvicina e Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, dovrà trovare una soluzione per il rinnovo di kvaratskhelia. Intanto il Barca… In attesa della fine ...

Continua a leggere>>