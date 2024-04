Calciomercato Aquilani - insistenti voci Viola

(Di martedì 30 aprile 2024) È scomodo dover parlare di futuro, quindi della prossima stagione, con quella corrente ancora da decidersi. Tre partite rimaste da giocare per il Pisa, con l’obiettivo dei playoff tutto da raggiungere (purtroppo, il destino non è nelle mani della squadra nerazzurra). Nonostante ciò, è già doveroso pensare a ciò che sarà dopo il 10 maggio. E il primo interrogativo riguarda la panchina. È doveroso constatare come Albertoe la squadra abbiano avuto il merito di conquistare un pubblico che sembrava ormai molto distante. La contestazione dura dopo la partita contro il Modena (era il 28 febbraio) ha lasciato spazio agli applausi e all’incitamento, tornato protagonista sia all’Arena Garibaldi che in trasferta. Eppure, ancora non è certo che il futuro dell’allenatore sia a Pisa. L’interesse della Fiorentina, evidenziato un mese fa, non si è mai lenito, ma è ...

