Calcio Giovanile | Perignano beffato - Fornacette retrocede e perde l' Elite

(Di martedì 30 aprile 2024) Pisa 30 aprile 2024 – Finali rocamboleschi per le pisane impegnate nelle ultime battute dei campionati regionali.Juniores Nazionale. Nell’ultimo turno di campionato entrambe sconfitte le pisane che perdono i campionati nazionali a causa della retrocessione delle rispettive prime squadre dalla serie D nazionale all’Eccellenza toscana: i Mobileri Ponsacco cadono in casa 1 – 2 contro i campioni del Tau Altopascio, mentre il Cenaia2 – 0 a Pontedera. Cenaia che chiude ottavo, Mobilieri noni, un punto sotto.Juniores regionali. Derby letale al ‘Masoni’ di. Il Fratres, in testa al campionato per gran parte della stagione,4 – 0 e si vede superare nel finale dalla Lastrigiana che diventa campione regionale 2023/24. Delusione per mister Pagliai nonostante la consapevolezza ...