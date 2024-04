Buyback globali in calo - nuovo record per i dividendi

(Di martedì 30 aprile 2024) Nonostante isiano saliti a unnel 2023, le società hanno speso molto meno per riacquistare le proprie azioni: è la fotografia scattata dall’ultimo studio annuale di Janus Henderson sul riacquisto di azioni (). Il totale di 1,11 trilioni di dollari è stato inferiore di 181 miliardi di dollari rispetto al 2022, unsignificativo del 14% rispetto all’anno precedente e abbastanza grande da portare i riacquisti del 2023 al di sotto del totale del 2021. Società statunitensi hanno riacquistato maggior numero azioni Le società statunitensi sono state le maggiori acquirenti di azioni proprie, per un totale di 773 miliardi di dollari nel 2023. Tuttavia, hanno anche effettuato un taglio netto rispetto all’anno precedente: i...

